Предлагают более 40 000 грн, но работать некому: кого активно ищут работодатели в Украине

В Украине наблюдается дефицит около 40 тысяч водителей грузовиков, из-за чего треть транспортного парка простаивает. Несмотря на предложения заработной платы от 38 до 42,5 тысяч гривен, отсутствие улучшений условий труда только усугубляет проблему.

Председатель конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко в интервью СМИ объяснил: "Транспорт – это сосуды, которые связывают экономику, и если эти сосуды блокируются, то страдает весь организм".

Он отметил, что нехватка водителей не только вызывает задержки в поставках, но и снижает эффективность внутреннего рынка, увеличивает расходы и повышает риски срыва контрактов. На сегодня без работы остаются около 40 тысяч из 130 тысяч зарегистрированных грузовиков.

Кроме дефицита водителей, в Украине наблюдается постоянная нехватка квалифицированных кадров в таких сферах, как слесари, электрики, швеи, повара. Эти проблемы существовали уже несколько лет, но война лишь усугубила их. "Это не отдельная проблема, это системная ситуация на рынке труда", – подчеркнул Мирошниченко.

Одной из основных причин дефицита водителей является мобилизация мужчин, которые составляют большинство работников в отрасли. Другой причиной является массовая эмиграция в страны ЕС, где предлагают лучшие условия труда и высокие зарплаты.

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Не менее важным фактором является низкая привлекательность условий труда, особенно для женщин. В Украине до сих пор нет достаточного количества должным образом оборудованных мест для отдыха водителей, где можно поесть, переночевать или провести гигиенические процедуры. В Европе эти условия стандартизированы: специальные зоны для грузовиков с душевыми, кафе, туалетами и безопасными парковками являются нормой.

"Наши женщины не хотят или не могут работать водителями из-за отсутствия достойных условий труда. Эту инфраструктуру надо создавать одновременно с обновлением дорог", - добавляет Мирошниченко.

Согласно данным мониторинга OBOZ.UA, больше всего вакансий для водителей можно найти в крупных городах, в частности в Киеве, где предлагают более высокую зарплату и больший спрос на такие специальности. В то же время в менее развитых регионах вакансий значительно меньше, а условия трудоустройства, особенно для малоквалифицированных работников, остаются менее привлекательными.

Несмотря на дефицит водителей, их зарплаты остаются конкурентоспособными на украинском рынке труда. По данным одного из крупнейших кадровых порталов, по состоянию на июль 2025 года:

зарплата водителей грузовиков колеблется от 38 000 до 42 500 гривен в месяц;

в Киеве и других крупных городах опытные водители с категорией C/CE могут получать более 35 000 грн;

для водителей, работающих за рубежом, в частности в Европе, заработки начинаются от 2 000 евро, что способствует оттоку кадров.

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