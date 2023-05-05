Не санитары сада, а вредители: почему муравьям нужно избавляться

Муравьи, которые завелись на вашем огороде или в саду, могут быть вредными для будущих урожаев. Они не только способны распространять других вредителей по другим растениям, но и разносить семена сорняков.

А еще муравьи могут разрушать структуру почвы, раскапывать и удалять из нее семена, вредить корневой системе растений.

Хотя муравьи могут быть полезны в природе, их присутствие на огороде или в саду может быть вредным для растений и расстроить экосистему. Лучшим способом борьбы с муравьями на огороде или в саду является предупреждение их появления путем обеспечения "должной гигиены".

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Существует несколько способов, которые можно использовать для борьбы с муравьями на огороде и в саду.

Использование душистых веществ: муравьи не любят сильные запахи, поэтому использование ароматов, таких как мята, чеснок или лаванда может помочь отпугнуть их от растений.

Использование едких веществ: муравьи не переносят высокой кислотности, поэтому использование веществ, таких как уксус, лимонная кислота или соль может быть эффективным в борьбе с ними.

Использование био-инсектицидов: это натуральные вещества, убивающие насекомых. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

Использование липких лент или специальных ловушек.

Некоторые народные средства, которые могут помочь в борьбе с муравьями на огороде и в саду:

Кипяток: простое средство, которое может быть использовано для уничтожения муравейников. Для этого нужно налить кипящую воду прямо на муравейник.

Сода: можно рассыпать соду у муравейников и по всему огороду. Муравьи будут пытаться избежать зоны с содой, что уменьшит их активность на огороде.

Уксус: смешать уксус и воду в соотношении 1:1 и распылить эту смесь на муравейник и вблизи него. Запах уксуса дезориентирует насекомых и они не найдут проложенные ими дорожки в пищу.

Цитрусовые: лайм, лимон или апельсин можно нарезать на несколько частиц и разбрасывать вокруг муравейников. Цитрусовые кислоты помогут отпугнуть муравьев.

Чеснок: муравьи не любят запах чеснока. Его можно разложить рядом с муравейником.

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Важно помнить, что эффективность этих народных средств может варьироваться в зависимости от типа и уровня инфестации муравьев в огороде или в саду. Также необходимо обратить внимание, что эти средства могут иметь дополнительные последствия, например, могут влиять на растения и почву. Поскольку народные средства могут быть менее эффективны, чем химические препараты, можно рассмотреть их как дополнительный способ контроля над муравьями.

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