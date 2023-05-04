Главное – вовремя уничтожить: как бороться с бороздняками на огороде и в саду

Для сада и приусадебного участка опасными вредителями являются не только майские жуки, но и их личинки, называемые бороздниками. Они наносят вред растениям тем, что питаются соками и выгрызают корни овощей.

Личинки майского жука сначала мелкие, но быстро превращаются в толстяков с крючкообразными телами и головой с огромными челюстями. Они все поедают на своем пути. Перед тем как стать жуком личинка майского жука может вырасти до 6 см.

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Существует несколько методов уничтожения бороздников:

Химические средства: на рынке существует много инсектицидов, которые можно использовать для уничтожения бороздников. Однако перед использованием любых химических средств необходимо подробно ознакомиться с инструкцией и выполнять все меры безопасности.

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Биологическая борьба: использование природных врагов бороздников – птиц и насекомых. Например, установка гнездовых "сундуков" для привлечения синиц и других птиц. Это может помочь снизить количество бороздников на огороде.

Механические методы: физическое удаление личинок и других стадий развития бороздников с растений, ветвление стволов, обрезка пораженных ветвей и листьев. Также можно использовать ловушки, которые помогут собрать бороздника на огороде.

"Культурные" методы: использование сортов растений, менее подверженных поражению бороздниками. Также важно следить за правильным уходом за растениями и подпитывать их для укрепления иммунитета.

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Народные безопасные методы борьбы с вредителями

Использование жидкой сладкой газировки: залейте сладкую газировку в пластиковую бутылку и оставьте на огороде на несколько дней. Майские жуки будут притягиваться к запаху и кислотности воды и попадут в бутылку, из которой им будет трудно выбраться.

Использование настоя из чеснока: разорвите несколько зубчиков чеснока и залейте горячей водой. Дайте настояться на несколько часов и распылите по растениям в огороде. Майские жуки не любят запах чеснока и будут избегать зоны, где использовался настой.

Использование настоя из перца: добавьте несколько ложек сухого перца в горячую воду и дайте настояться в течение нескольких часов. Распылите настой по растениям на огороде. Личинки майского жука не любят острого запаха перца и будут избегать зоны, где использовался настой.

Использование ловушек: создайте ловушки из газет или картона и смажьте их клеем или медом. Разместите ловушки на разных местах в огороде. Майские жуки будут летать на ловушки и застрять в клее или меде, из которого им будет трудно выбраться.

Использование моющих средств: смешайте несколько капель моющего средства с водой и распылите на растениях в огороде. Моющие средства делают личинки майского жука уязвимыми и они погибают.

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