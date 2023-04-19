Если вовремя не уничтожить, вредитель поест урожаи: лучшие методы борьбы с мохнатой олёнкой

В период бутонизации и цветения в саду и огороде растениям может угрожать значительная неприятность – нашествие вредителей, выедающих тычинки и пестика цветков. Это делают жуки, которые называются олёнка мохнатая, или бронзовка.

Этот вредитель очень опасен, особенно для плодовых, ягодных культур, винограда и садовых цветов. Наиболее активны они во время солнечной погоды.

Бороться с этим вредителем следует еще в начале весны. Однако, если вы не успели обработать почву от него (именно там оленки зимуют), то можно избавиться от "прожор" и во время активного цветения вашего будущего урожая.

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Опытные садоводы советуют обустроить приусадебный участок кормушками для птиц, чтобы приманить главных врагов олёнок. Птицы быстро расправляются с вредителями и вам не придется использовать химическую обработку растений.

Можно и пособирать жуков, однако этот процесс будет нелегким, потому что жуки хорошо прячутся – они "закапываются" в самую середину цветков и беспощадно их выедают.

Некоторые садоводы стряхивают жуков с деревьев на разостланные под деревьями полотна, а затем уничтожают, однако таким образом есть опасность повредить растения.

Олёнки известны поездом до синего и желтого цвета. Можно расставить в саду ведра или тазики соответствующего цвета и налить в них подслащенную воду. Жуков будет манить цвет емкостей и сладкий запах. А поскольку плавать они не умеют, то утонут в приманках. Вместо сладкой воды в емкости можно добавить инсектициды, от которых жуки умрут.

Эти жуки на ночь зарываются в землю и там ночуют. Поэтому почву можно к восходу солнца или к вечеру, перед тем как оленки полезут прятаться, следует обработать пестицидами: Актара, Калипсо, Энжио, Децис профи.

А еще жукам устраивают "душ" – растения опрыскивают чистой водой. Вредители, покрытые волосками, намокают и теряют способность летать. Затем их стряхивают с веток и уничтожают.

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