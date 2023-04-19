Якщо вчасно не знищити, шкідник поїсть врожаї: кращі методи боротьби з волохатою оленкою

У період бутонізації та цвітіння в саду та на городі рослинам може загрожувати значна неприємність – нашестя шкідників, які виїдають тичинки й маточки квіток. Це роблять жуки, які називаються оленка волохата, або бронзівка.

Цей шкідник дуже небезпечний, особливо для плодових, ягідних культур, для винограду та садових квітів. Найбільш активними оленки є під час сонячної погоди.

Боротися з цим шкідником варто ще на початку весни. Однак, якщо ви не встигли обробити грунт від нього (саме там оленки зимують), то можна позбутися "ненажер" і під час активного цвітіння вашого майбутнього врожаю.

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Досвідчені садівники радять облаштувати присадибну ділянку годівничками для птахів, аби приманити головних ворогів оленок. Птахи швидко розправляються зі шкідниками і вам не доведеться використовувати хімічну обробку рослин.

Можна й повизбирувати жуків, однак цей процес буде нелегким, бо жуки гарно ховаються – вони "закопуються" в саму середину квіток та нещадної їх виїдають.

Деякі садівники струшують жуків з дерев на розстелені під деревами полотна, а потім знищують, однак у такий спосіб є небезпека пошкодити рослини.

Оленки відомі потягом до синього та жовтого кольорів. Можна розставити у саду відра чи тазики відповідних кольорів та налити у них підсолоджену воду. Жуків буде манити колір місткостей та солодкий запах. А оскільки плавати вони не вміють, то потонуть у приманках. Замість солодкої води у місткості можна додати інсектициди, від яких жуки помруть.

Ці жуки на ніч зариваються у землю та там ночують. Тож ґрунт можна до сходу сонця або надвечір, перед тим як оленки полізуть ховатися, варто обробити пестицидами: Актара, Каліпсо, Енжіо, Децис профі.

А ще жукам влаштовують "душ" – рослини обприскують чистою водою. Шкідники, які вкриті волосками, намокають й втрачають здатність літати. Потім їх струшують з гілок та знищують.

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