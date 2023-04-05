Сельдь и пиво: гуманные способы избавиться от кротов на огороде

Владельцы огородов и дачных участков часто сталкиваются с проблемой появления кротов. Эти "хозяйственники" кроме того, что поедают некоторых вредителей и разрыхляют почву, наносят ущерб посевам.

Под землей кроты прокладывают целую сеть "кормовых" (наполненных дождевыми червями) ходов, порой занимающих сотни квадратных метров. Кроме этого, прокапывая свои подземные лабиринты, кроты затрагивают и рвут корни растений. Особенно от кротов страдают корнеплоды. Что уж говорить о газонах – после хозяйствования кротов они напоминают разбомбленные участки.

Так что если кроты облюбовали ваш участок, от них нужно срочно избавляться. Для этого существуют довольно гуманные способы отпугивания.

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Как известно, у слепых кротов очень развито обоняние, и для того чтобы отвадить вредителя с участка, необходимо использовать вещества с неприятным запахом. Обычно это репелленты, которые не токсичны для людей и животных, безопасны для пчел и не наносят вреда окружающей среде.

Гранулы репеллентов парализуют обоняние кротов и покидают территорию.

Если же вы хотите избавиться от кротов народными методами, можно использовать пиво, или тухлую сельдь. Таким лайфхаком поделилась одна из блогерш, которая у TikTok дает разные рекомендации по правильному содержанию огорода.

Женщина предлагает одеть защитную маску и взять тухлую сельдь, измельчить ее и подкопать дольки в землю. По ее словам, этот запах отпугивает кротов надолго, однако он может отпугнуть и вас от огорода, ведь он не из приятных.

Другие пользователи соцсети предлагают вместо тухлой сельди воспользоваться лимоном и чесноком, а некоторые предлагают подливать в кроткие ходы пиво.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" советуют отпугивать кротов определенными растениями.

Высаживайте на участке фасоль, лук, чеснок или горох. Кроты точно не захотят обосноваться на вашем огороде. своеобразным отпугивателем", – говорится в сообщении.

А еще опытные огородники советуют использовать деготь.

Надо смочить им небольшие тряпки, разрыть нору крота и заложить тряпки в них, присыпав землей.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

За садом нужно ухаживать в любое время года. Важно не запускать грибные болезни, своевременно бороться с вредителями и только умножать урожай.

Зимой стволы деревьев и кустарников быстро оголяются под влиянием лучей солнца и оседающего на них снега. Поэтому они могут легко повредить грызуны и морозы. Не нужно откладывать лечение деревом до весны. Поскольку за зиму холода и животные могут серьезно нанести ущерб вашим растениям.

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