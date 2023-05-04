Головне – вчасно знищити: як боротися з борозняком на городі та в саду

Для саду та присадибної ділянки небезпечними шкідниками є не лише хрущі (травневі жуки), а і їхні личинки, що називаються борозняками. Вони завдають шкоди рослинам тим, що живляться їхніми соками та вигризають коріння городини.

Личинки хруща спочатку дрібні, але швидко перетворюються на товстунів з гачкоподібними тілами та головою з величезними щелепами. Вони поїдають все на своєму шляху. Перед тим як стати жуком личинка хруща може вирости до 6 см.

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Існує декілька методів знищення борозняка:

Хімічні засоби: на ринку існує багато інсектицидів, які можна використовувати для знищення борозняка. Проте, перед використанням будь-яких хімічних засобів необхідно детально ознайомитися з інструкцією та виконувати всі заходи безпеки.

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Біологічна боротьба: використання природних ворогів борозняка – птахів та комах. Наприклад, встановлення гніздових "скринь" для приваблення синиць та інших птахів. Це може допомогти знизити кількість борозняка на городі.

Механічні методи: фізичне видалення личинок та інших стадій розвитку борозняка з рослин, розгалуження стовбурів, обрізування уражених гілок та листків. Також можна використовувати пастки, що допоможуть зібрати борозняка з городу.

"Культурні" методи: використання сортів рослин, які менше схильні до ураження борозняком. Також важливо слідкувати за правильним доглядом за рослинами та підживлювати їх для зміцнення імунітету.

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Народні безпечні методи боротьби зі шкідниками

Використання рідкої солодкої газованої води: залийте солодку газовану воду в пластикову пляшку та залиште на городі на кілька днів. Хрущі будуть притягуватись до запаху та кислотності води та потраплять в пляшку, з якої їм буде важко вибратись.

Використання настою з часнику: розірвіть декілька зубчиків часнику та залийте гарячою водою. Дайте настоятись на кілька годин та розпиліть по рослинах на городі. Хрущі не люблять запаху часнику та уникатимуть зони, де використовувався настій.

Використання настою з перцю: додайте декілька ложок сухого перцю до гарячої води та дайте настоятись протягом декількох годин. Розпиліть настій по рослинах на городі. Личинки хруща не люблять гострого запаху перцю та уникатимуть зони, де використовувався настій.

Використання пасток: створіть пастки з газет або картону та змастіть їх клеєм або медом. Розмістіть пастки на різних місцях на городі. Хрущі будуть літати на пастки та застрягати в клеї або меді, з якого їм буде важко вибратись.

Використання миючих засобів: змішайте декілька крапель миючого засобу з водою та розпиліть на рослинах на городі. Миючі засоби роблять личинки хруща вразливими й вони гинуть.

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