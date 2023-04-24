Можуть виїсти весь врожай: як ефективно та просто позбутися личинок хруща

Хрущі (травневі жуки) та їхні личинки є небезпечними шкідниками зелених насаджень. Для городників та дачників особливу небезпеку становлять саме хробаки – личинки травневих жуків. Вони менш розбірливі в харчуванні та здатні в короткий термін знищити значні площі, зайняті сільськогосподарськими культурами.

Личинки підгризають коріння полуниці, суниці, смородини, коріння яблуні та вишні. Доведено, що трирічна личинка хруща здатна знищити кореневу систему дворічної сосни всього за день. А ще личинки хруща здатні вигризти коріння вашого газону за лічені дні.

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Як боротися з личинками хруща

Личинки хруща не переносять азоту, тому садівники розсаджують на присадибних ділянках та на городах білу конюшину, коріння якої переробляє азот і поширює його на корені сусідніх рослин. Цей спосіб боротьби з личинками хруща не тільки ефективний, а й безпечний для рослин.

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Ще можна засадити город люпином, вони поїдатимуть його коріння та протравляться, бо не переносять його.

Ще один спосіб – протравити ґрунт навколо врожаїв розчином нашатирного спирту (10-20 мл на 10 л води). А ще хрущів знищить розчин солі (200 грамів) у відрі води з додаванням нашатирного спирту (2 столові ложки). Цим розчином поливають городину.

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Марганцівка теж отрутна для личинок хруща. Її розводять у воді (5 г перманганату калію на 10 л води) та поливають ґрунт навколо кущів й дерев.

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