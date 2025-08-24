Минимальная пенсия свыше 16 тыс. грн: кто может рассчитывать на повышенные выплаты

Военнослужащие Украины, которым официально установлена группа инвалидности, имеют право на повышенные пенсионные выплаты. В частности, известно, какая минимальная сумма в 2025 году гарантирована лицам с первой группой инвалидности, полученной в результате войны.

Такая информация обнародована на портале "Бесплатная юридическая помощь". Назначение пенсии по инвалидности военнослужащим регулируется законом №2262 "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Согласно этому закону, право на такую выплату имеют военные, которым инвалидность была установлена в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период:

выполнение боевых задач или служебных обязанностей;

участия в обороне государства;

пребывание на передовой или в плену.

Такую пенсию назначают в тех случаях, когда инвалидность была получена:

во время прохождения военной службы;

в течение трех месяцев после увольнения со службы;

после трехмесячного срока с момента освобождения, но если заболевания, ранения, контузия или увечья возникли в период службы или пребывания в плену.

Размер выплат зависит от установленной группы инвалидности:

I группа – 100% месячного денежного довольствия;

ІІ группа – 80%;

ІІІ группа – 60%.

В 2025 году государство гарантирует следующие минимальные пенсии для военных с инвалидностью в результате войны:

для I группы – 16,84 тыс. грн;

для ІІ группы – не менее 13,82 тыс. грн;

для ІІІ группы – от 9,47 тыс. грн.

Как подать документы на пенсию и что нужно иметь

Для оформления пенсии военнослужащему необходимо обратиться в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). В течение десяти дней специалисты центра формируют пакет документов и передают его в Пенсионный фонд.

В обязательный перечень входят:

представление от ТЦК о назначении пенсионных выплат;

выписки из приказов об увольнении или исключении из списков личного состава;

данные о выслуге лет или соответствующая выписка из расчета;

денежный аттестат и справка по всем видам обеспечения;

медицинская документация о состоянии здоровья (кроме случаев, когда военно-врачебная комиссия не проводилась);

подтверждение права на надбавки, повышение и другие доплаты.

Пенсия назначается на срок инвалидности или пожизненно – если военный уже достиг пенсионного возраста.

