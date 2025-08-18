Пенсії військовослужбовців: на що можуть претендувати воїни

В Україні порядок призначення пенсій військовослужбовцям має низку особливостей. Розмір виплат залежить від тривалості служби, страхового стажу, надбавок за вислугу років та інших факторів, передбачених законодавством. Основні положення закріплені у законі №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", а також у законі №1058 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Військовослужбовці можуть отримувати кілька видів пенсій: за віком, за вислугу років або з інвалідності. Умови для призначення пенсії за вислугу років визначені у статті 12 закону №2262. При цьому час безпосередньої участі в бойових діях зараховується у співвідношенні один місяць за три. У стаж включається не лише військова служба, а й періоди цивільної роботи, зокрема в органах державної влади, суді чи прокуратурі. Водночас для отримання пенсії за вислугу років необхідно щонайменше 25 років служби, тому мобілізовані у 2022 році не завжди зможуть претендувати на цей вид виплат. Про це пише НОВИНИ.live.

Пенсія за віком може бути менш вигідною для військових, які мають право на пенсію за вислугу, адже закон дозволяє обрати найбільш доцільний варіант. Пенсія з інвалідності, своєю чергою, призначається до досягнення пенсійного віку за умови наявності відповідних підстав, визначених у статтях 19–20 закону №2262.

Час проходження служби враховується у страховий стаж для нарахування надбавок та доплат, оскільки військові залишаються у трудових відносинах, навіть будучи звільненими від роботи. Однак періоди, коли за ними не зберігався заробіток і не сплачувався ЄСВ, не зараховуються.

Остаточний розмір пенсії залежить не лише від стажу, а й від заробітку військовослужбовця. У розрахунок входять оклад, надбавки та доплати, але не враховується одноразова винагорода до 100 тисяч гривень, що виплачувалася під час воєнного стану.

