Мінімальна пенсія понад 16 тис. грн: хто може розраховувати на підвищені виплати

Військовослужбовці України, яким офіційно встановлено групу інвалідності, мають право на підвищені пенсійні виплати. Зокрема, відомо, яку мінімальну суму у 2025 році гарантовано особам із першою групою інвалідності, отриманою внаслідок війни.

Таку інформацію оприлюднено на порталі "Безоплатна правнича допомога". Призначення пенсії з інвалідності військовослужбовцям регулюється законом №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Згідно з цим законом, право на таку виплату мають військові, яким інвалідність була встановлена внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання, отриманих у період:

виконання бойових завдань або службових обов’язків;

участі в обороні держави;

перебування на передовій чи у полоні.

Таку пенсію призначають у випадках, коли інвалідність була отримана:

під час проходження військової служби;

протягом трьох місяців після звільнення зі служби;

після тримісячного терміну з моменту звільнення, але якщо захворювання, поранення, контузія чи каліцтво виникли в період служби або перебування в полоні.

Розмір виплат залежить від встановленої групи інвалідності:

І група – 100% місячного грошового забезпечення;

ІІ група – 80%;

ІІІ група – 60%.

У 2025 році держава гарантує такі мінімальні пенсії для військових з інвалідністю внаслідок війни:

для І групи – 16,84 тис. грн;

для ІІ групи – щонайменше 13,82 тис. грн;

для ІІІ групи – від 9,47 тис. грн.

Як подати документи на пенсію та що потрібно мати

Для оформлення пенсії військовослужбовцю необхідно звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Протягом десяти днів фахівці центру формують пакет документів і передають його до Пенсійного фонду.

До обов’язкового переліку входять:

подання від ТЦК про призначення пенсійних виплат;

витяги з наказів про звільнення чи виключення зі списків особового складу;

дані про вислугу років або відповідна виписка з розрахунку;

грошовий атестат та довідка щодо всіх видів забезпечення;

медична документація про стан здоров’я (крім випадків, коли військово-лікарська комісія не проводилася);

підтвердження права на надбавки, підвищення та інші доплати.

Пенсія призначається на строк інвалідності або довічно – якщо військовий уже досяг пенсійного віку.

