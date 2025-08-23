Яблоки станут роскошью: какие цены увидят украинцы этой зимой

Зимой украинцам не стоит рассчитывать на доступные цены на яблоки – стоимость этих фруктов может достигать 70–80 гривен за килограмм. Причина – значительные затраты на хранение и ограниченное количество качественной продукции.

Лучший период для выгодных покупок – самое время сбора урожая, когда яблоки стоят заметно дешевле. Об этом в интервью СМИ сообщил глава ГС "Укрсадвинпром" Владимир Печко.

По его словам, яблоки традиционно относятся к любимым фруктам украинцев и именно во время сбора урожая у них самая низкая цена. Однако в этом году ситуация сложилась нестандартная – стоимость яблок колеблется и уже сейчас эксперты предостерегают: зимой цена может неприятно удивить покупателей. Печко объяснил, что в конце лета на рынки поступает большое количество нового урожая, что закономерно влечет за собой временное удешевление.

В ближайшие недели стоимость украинских яблок может упасть до 30–40 гривен за килограмм. Для покупателей это станет самым выгодным моментом сезона. Снижение цен обусловлено избытком фруктов на рынке и тем, что аграриям нужно быстро продавать урожай, чтобы избежать возможных убытков.

Почему стоимость снова поднимется

Несмотря на временное удешевление, долгосрочная перспектива выглядит менее оптимистично. Уже весной 2024 украинцы столкнулись с подорожанием яблок, когда их цена кое-где доходила до 100 гривен за килограмм. Среди ключевых факторов такого скачка:

потребность в хранении плодов в холодильниках, что влечет значительные затраты на электроэнергию;

ограниченный объем качественных яблок после зимнего и весеннего периодов;

воздействие инфляционных процессов и общей экономической нестабильности.

Специалисты отмечают, что после непродолжительного снижения цен к концу лета стоимость яблок снова начнет постепенно расти. Зимой их цена может достигать 70–80 гривен за килограмм. В то же время, несмотря на нестабильность этого сезона, эксперты смотрят в будущее с оптимизмом. По словам Владимира Печко, следующий год может стать более уравновешенным как для производителей, так и потребителей.

Стоимость в супермаркетах

По информации "Минфина", по состоянию на 21 августа 2025 средняя цена яблок составила 79,68 грн/кг. В то же время, анализ OBOZ.UA показал, что в ведущих торговых сетях страны ценники колеблются от 79,95 до 99,90 грн/кг. В частности:

АТБ – 81,59 грн/кг;

Сельпо – 83,60 грн/кг;

Varus – 80,60 грн/кг.

