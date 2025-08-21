В Україні може подешевшати масло: названо причини та поточні ціни

Виробники вершкового масла в Україні практично використали свої безмитні квоти на експорт до Європейського Союзу. Це може уповільнити обсяги зовнішньої торгівлі, що, у свою чергу, призведе до зниження цін на масло.

Еексперти очікують, що ліміти на експорт масла та молочних жирів, встановлені у червні на рівні 1750 тонн, можуть бути вичерпані ще до 31 серпня цього року. Про це пише ІНФАГРО.

Ймовірно, подальша торгівля зосередиться на пострадянських країнах. Проте рівень експорту залишається досить високим.

Минулого місяця обсяги експорту масла до країн СНД перевищили постачання до ЄС. Тобто, незважаючи на зазвичай вищі ціни в Європі, залежність від місцевих споживачів не стала серйозною проблемою для українських виробників масла.

За інформацією Асоціації виробників молока, в липні частка масла в загальному експорті молочних продуктів становила 23%. Минулого місяця Україна вивезла 1,34 тис. тонн масла на суму $9,76 млн, що на 7% та 6% менше порівняно з червнем.

Аналітик Георгій Кухалейшвілі зазначає, що зменшення доходів від експорту масла також обумовлене зниженням світових цін на цей продукт.

Незважаючи на прогнози, в липні експорт рослинно-вершкових сумішей не лише не збільшився, а й досяг найнижчого рівня за останні місяці. Аналітики вважають, що через високі ціни на масло на внутрішньому ринку виробники переважно реалізують дешевші аналоги, зокрема спреди.

Проте восени експорт цієї категорії може зрости через традиційне підвищення попиту в сезон.

Ціни на масло в супермаркетах

Очікується, що зменшення експорту та накопичення запасів масла на складах можуть призвести до незначного зниження його цін на внутрішньому ринку. Однак це зниження буде обмеженим, оскільки зростання вартості сировини та падіння цін на побічні продукти (зокрема сухе знежирене молоко) вже ставлять виробників на межу рентабельності.

За інформацією "Мінфін", середня ціна масла "Селянське 72,5%" складає 111,12 грн за пачку вагою 180 г, тоді як у липні середньозважена вартість була 107,65 грн. У найбільших торгових мережах пачка цього масла коштує:

"Фора" – 119 грн;

Auchan – 113,90 грн;

"Сільпо" – 123 грн;

Varus – 124 грн;

Novus – 119 грн.

