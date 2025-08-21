В Украине может подешеветь масло: названы причины и текущие цены

Производители сливочного масла в Украине практически исчерпали свои беспошлинные квоты на экспорт в Европейский Союз. Это может замедлить объемы внешней торговли, что, в свою очередь, приведет к снижению цен на масло.

Эксперты ожидают, что лимиты на экспорт масла и молочных жиров, установленные в июне на уровне 1750 тонн, могут быть исчерпаны еще до 31 августа этого года. Об этом пишет ИНФАГРО.

Вероятно, дальнейшая торговля сосредоточится на постсоветских странах. Однако уровень экспорта остается достаточно высоким.

В прошлом месяце объемы экспорта масла в страны СНГ превысили поставки в ЕС. То есть, несмотря на обычно более высокие цены в Европе, зависимость от местных потребителей не стала серьезной проблемой для украинских производителей масла.

По информации Ассоциации производителей молока, в июле доля масла в общем экспорте молочных продуктов составила 23%. В прошлом месяце Украина вывезла 1,34 тыс. тонн масла на сумму $9,76 млн, что на 7% и 6% меньше по сравнению с июнем.

Аналитик Георгий Кухалейшвили отмечает, что уменьшение доходов от экспорта масла также обусловлено снижением мировых цен на этот продукт.

Читайте также: В Украине уже осенью прогнозируют резкое подорожание хлеба: каких цен ждать

Несмотря на прогнозы, в июле экспорт растительно-сливочных смесей не только не увеличился, но и достиг самого низкого уровня за последние месяцы. Аналитики считают, что из-за высоких цен на масло на внутреннем рынке производители преимущественно реализуют более дешевые аналоги, в частности спреды.

Однако осенью экспорт этой категории может вырасти из-за традиционного повышения спроса в сезон.

Цены на масло в супермаркетах

Ожидается, что сокращение экспорта и накопление запасов масла на складах могут привести к незначительному снижению его цен на внутреннем рынке. Однако это снижение будет ограниченным, поскольку рост стоимости сырья и падение цен на побочные продукты (в частности сухое обезжиренное молоко) уже ставят производителей на грань рентабельности.

По информации "Минфин", средняя цена масла "Селянское 72,5%" составляет 111,12 грн за пачку весом 180 г, тогда как в июле средневзвешенная стоимость была 107,65 грн. В крупнейших торговых сетях пачка этого масла стоит:

"Фора" – 119 грн;

Auchan – 113,90 грн;

"Сельпо" – 123 грн;

Varus – 124 грн;

Novus – 119 грн.

Напомним, ранее мы рассказывали, что летняя ягода бьет ценовые рекорды в Украине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!