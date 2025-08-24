Бесплатный отдых для пенсионеров под угрозой: почему льгота не работает

Многолетняя работа во вредных условиях и проблемы со здоровьем не гарантируют автоматическое получение льгот. Почему действующее законодательство оставляет пенсионеров без обещанных привилегий – читайте в материале UAportal.

До этого времени бесплатное оздоровление предоставлялось отдельным категориям граждан: пенсионерам с инвалидностью, ветеранам войны, участникам боевых действий, лицам с выдающимися заслугами перед государством, а также тем, кто получил инвалидность в результате военных действий. Об этом сообщает УНИАН.

Однако в период с 2023 по 2025 год ситуация усугубилась: в государственном бюджете почти не предусмотрено финансирование для санаториев. Бесплатные путевки оставили только для одной категории граждан – вернувшихся из плена.

Если человек входит в эту группу, ему гарантировано право на бесплатное оздоровление.

Как оформить бесплатную путевку?

Для начала необходимо обратиться к своему семейному врачу, который выдаст медицинское заключение о необходимости лечения. После этого следует зарегистрироваться в управлении социальной защиты и уточнить, какие именно варианты путевок доступны.

