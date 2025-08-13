Про це варто знати: на які пільги мають право українські пенсіонери у 2025 році

В Україні мінімальна пенсія встановлюється на рівні прожиткового мінімуму, як передбачено Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У 2025 році прожитковий мінімум становить 2920 гривень, мінімальна зарплата — 8000 гривень, а мінімальна пенсія — 2361 гривню. Через низький розмір виплат держава запровадила низку пільг, щоб підтримати фінансове становище та соціальний захист пенсіонерів.

Українці, які у 2025 році досягнуть 60-річного віку і матимуть щонайменше 32 роки страхового стажу, можуть оформити пенсію за віком. Разом із пенсійними виплатами вони отримують доступ до додаткових державних гарантій. Серед них — можливість оформлення субсидії на оплату комунальних послуг, якщо витрати на них перевищують 15% місячного доходу сім’ї. Окремі категорії сільських пенсіонерів, зокрема медики, педагоги, працівники культури та агросфери, можуть розраховувати на 100% знижку на оплату комунальних послуг і палива за наявності не менше трьох років стажу за спеціальністю.

Пенсіонери також мають право на безкоштовний проїзд у міському наземному транспорті та приміських поїздах (за пенсійним посвідченням), безоплатну юридичну допомогу з питань пенсій, соціальних виплат та майнових спорів, 50% знижку на автострахування для власників невеликих авто чи електромобілів, а також звільнення від сплати земельного податку у встановлених межах для садівництва, будівництва чи ведення господарства. Крім того, літні люди можуть безкоштовно паркувати автомобіль на платних парковках.

Окремі пенсіонери отримують і вікові надбавки: від 70 до 75 років — 300 гривень, від 75 до 80 років — 456 гривень, після 80 років — 570 гривень. Надбавка призначається лише одна, залежно від віку. Особи старші за 80 років, які живуть самотньо або потребують постійного догляду, можуть оформити додаткову фінансову допомогу.

