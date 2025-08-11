Про це мовчать у ПФУ: як народження в певні місяці може збільшити вашу пенсію

В Україні розмір пенсійної виплати може змінюватися залежно від дати її оформлення. Для подачі заявки на пенсію є три місяці після досягнення 60-річчя. Люди, народжені з жовтня по грудень, мають можливість значно збільшити свою пенсію, якщо подадуть заяву на її оформлення з 1 січня наступного року, не втрачаючи виплат.

Як повідомляє видання "На пенсії", якщо дата вашого народження припадає на жовтень, листопад або грудень, і ви отримали право на призначення пенсії в ці ж місяці, у вас є можливість подати заяву або одразу після набуття цього права, або в січні наступного року.

В Україні розмір пенсії визначається за такою формулою:

Пенсія = коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу × середня зарплата в країні за останні три роки. Для розрахунку пенсії необхідно помножити три складники:

коефіцієнт зарплати, коефіцієнт стажу, середню зарплату по Україні за останні три роки.

Припустимо, що умовний кандидат на отримання пенсії досяг пенсійного віку та отримав право на її призначення 10 жовтня минулого року. Він працював на виробництві 40 років, був офіційно оформлений і мав високу зарплату, яка вдвічі перевищувала середній рівень в Україні.

У такому випадку:

Коефіцієнт заробітної плати (Кз) становитиме 2,

Коефіцієнт стажу (Кс) – 0,4, що означає право на пенсію у розмірі 40% від середньої зарплати по країні за останні три роки.

Якщо цей пенсіонер звернувся за призначенням пенсії одразу після досягнення пенсійного віку, тобто у жовтні 2024 року, то для розрахунку середньої зарплати по країні використовували б дані за 2021, 2022 та 2023 роки. Це сума в 13 559,41 грн. Отже, пенсія була б встановлена на рівні 10 847,53 грн.

Якщо цей пенсіонер звернеться за призначенням пенсії у 2025 році, до 10 січня, то пенсія буде призначена з 10 жовтня 2024 року, оскільки ще не минули три місяці з моменту досягнення пенсійного віку.

Проте, параметри для розрахунку пенсії зміняться. Коефіцієнти стажу та заробітної плати залишаться без змін, а ось середня зарплата по країні, яка використовується для розрахунку, збільшиться. Для розрахунку пенсії у 2025 році візьмуть дані за 2022, 2023 та 2024 роки, що складе 15 057,09 грн.

Отже, нарахована пенсія становитиме 12 045,67 грн, що на 1198 грн більше. Ті, хто народився до жовтня, також можуть скористатись цією можливістю, але в такому випадку вони не отримають пенсію за попередній рік.

