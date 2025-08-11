Об этом молчат в ПФУ: как рождение в определенные месяцы может увеличить вашу пенсию

В Украине размер пенсионной выплаты может меняться в зависимости от даты ее оформления. Для подачи заявки на пенсию есть три месяца после достижения 60-летия. Люди, родившиеся с октября по декабрь, имеют возможность значительно увеличить свою пенсию, если подадут заявление на ее оформление с 1 января следующего года, не теряя выплат.

Как сообщает издание "На пенсии", если дата вашего рождения приходится на октябрь, ноябрь или декабрь, и вы получили право на назначение пенсии в эти же месяцы, у вас есть возможность подать заявление либо сразу после приобретения этого права, либо в январе следующего года.

В Украине размер пенсии определяется по следующей формуле:

Пенсия = коэффициент зарплаты × коэффициент стажа × средняя зарплата в стране за последние три года. Для расчета пенсии необходимо умножить три составляющие:

коэффициент зарплаты,

коэффициент стажа,

среднюю зарплату по Украине за последние три года.

Предположим, что условный кандидат на получение пенсии достиг пенсионного возраста и получил право на ее назначение 10 октября прошлого года. Он работал на производстве 40 лет, был официально оформлен и имел высокую зарплату, которая вдвое превышала средний уровень в Украине.

В таком случае:

Коэффициент заработной платы (Кз) составит 2,

Коэффициент стажа (Кс) – 0,4, что означает право на пенсию в размере 40% средней зарплаты по стране за последние три года.

Если этот пенсионер обратился за назначением пенсии сразу после достижения пенсионного возраста, то есть в октябре 2024 года, то для расчета средней зарплаты по стране использовали бы данные за 2021, 2022 и 2023 годы. Это сумма в 13 559,41 грн. Следовательно, пенсия была бы установлена на уровне 10 847,53 грн.

Если этот пенсионер обратится за назначением пенсии в 2025 году, до 10 января, то пенсия будет назначена с 10 октября 2024 года, поскольку еще не прошло три месяца с момента достижения пенсионного возраста.

Однако параметры для расчета пенсии изменятся. Коэффициенты стажа и заработной платы останутся без изменений, а вот средняя зарплата по стране, которая используется для расчета, увеличится. Для расчета пенсии в 2025 году возьмут данные за 2022, 2023 и 2024 годы, что составит 15 057,09 грн.

Таким образом, начисленная пенсия составит 12 045,67 грн, что на 1198 грн больше. Те, кто родился до октября, также могут воспользоваться этой возможностью, но в таком случае они не получат пенсию за предыдущий год.

