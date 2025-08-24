Безкоштовний відпочинок для пенсіонерів під загрозою: чому пільга не працює

Багаторічна робота в шкідливих умовах та проблеми зі здоров’ям не гарантують автоматичного отримання пільг. Чому ж чинне законодавство залишає пенсіонерів без обіцяних привілеїв – читайте в матеріалі UAportal.

До цього часу безкоштовне оздоровлення надавалось окремим категоріям громадян: пенсіонерам з інвалідністю, ветеранам війни, учасникам бойових дій, особам із визначними заслугами перед державою, а також тим, хто отримав інвалідність унаслідок воєнних дій. Про це повідомляє УНІАН.

Проте у період з 2023 по 2025 рік ситуація погіршилася: у державному бюджеті майже не передбачили фінансування для санаторіїв. Безкоштовні путівки залишили лише для однієї категорії громадян – тих, хто повернувся з полону.

Якщо людина належить до цієї групи, їй гарантовано право на безкоштовне оздоровлення.

Як оформити безкоштовну путівку?

Для початку необхідно звернутися до свого сімейного лікаря, який видасть медичний висновок про потребу в лікуванні. Після цього слід зареєструватися в управлінні соціального захисту та уточнити, які саме варіанти путівок наразі доступні.

