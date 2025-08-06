Якими пільгами від держави можуть користуватися члени сімʼї УБД: повний перелік

Українські військові, які брали участь у бойових діях, мають право на статус учасника бойових дій (УБД). Після його отримання їм надаються державні пільги та привілеї. Ці пільги також частково поширюються на членів їхніх родин.

Хто з родичів має право на пільги УБД

Варто зазначити, що статус "члена сім’ї учасника бойових дій" не надається всім родичам автоматично. Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України, членами сім’ї вважаються лише визначені особи. Бюджетний кодекс (ст. 51) уточнює, що на пільги можуть претендувати:

непрацездатні батьки або один із них;

дружина або чоловік;

діти до 18 років.

Також право на допомогу мають повнолітні діти, якщо вони:

не перебувають у шлюбі;

мають інвалідність з дитинства I чи II групи;

мають інвалідність I групи, отриману в дорослому віці.

Пільги надаються і тим, хто доглядає за учасником бойових дій з інвалідністю, якщо останній не одружений. Також держава підтримує осіб, які є опікунами військових зі статусом УБД.

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Комунальні пільги для сімей УБД

Закон передбачає 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг для дружини (або чоловіка) військового. Це стосується:

квартплати;

електроенергії;

газопостачання;

інших видів комунальних послуг.

Якщо в сім’ї УБД проживають лише непрацездатні особи, знижка також становить 75% на газ, при цьому враховується подвоєна опалювальна площа.

У випадку, якщо будинок не має централізованого опалення, така сама знижка діє на тверде чи рідке паливо.

Пільги для дітей учасників бойових дій

Діти УБД мають змогу користуватись низкою освітніх та соціальних переваг:

позачергове зарахування до дитсадків і шкіл;

безкоштовне або часткове навчання у ВНЗ;

пільгові кредити на здобуття освіти;

стипендії;

пільгове чи безкоштовне проживання в гуртожитках;

безкоштовні підручники та доступ до інтернету в навчальних закладах;

можливість оздоровлення у санаторіях та дитячих таборах коштом держави.

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