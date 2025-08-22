rus
ТОП-10 недорогих автомобилей с очень низким "аппетитом" к топливу

Анастасия Крыщук

Топ-10 самых экономичных автомобилей. Источник: whatcar.com

Для многих водителей расходы на топливо – это решающий аргумент при выборе нового авто. Эксперты составили список из десяти бюджетных моделей, которые отличаются высокой экономичностью.

Машины, потребляющие минимум топлива и позволяющие водителям экономить и реже посещать заправки, стали объектом исследования специалистов Motor1.

Все модели, представленные в рейтинге 2025 года, отличаются доступной ценой. Кроме того, среди них легко найти варианты, отвечающие самым разнообразным запросам покупателей.

Самые экономичные бензиновые модели:

  • Peugeot 208;
  • Suzuki Swift 1.2;
  • Фиат Панда 1.0.

Самые экономичные дизели:

  • BMW 118d;
  • Mercedes GLB 200d;
  • Skoda Kodiaq 2.0 TDI.

Наиболее экономичные гибриды:

  • Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
  • Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;
  • Audi A3 Sportback 45 TFSI e;
  • Jaecoo 7 Super Hybrid.

