ТОП-10 недорогих авто з дуже низьким 'апетитом' до пального

Для багатьох водіїв витрати на пальне – це вирішальний аргумент при виборі нового авто. Експерти склали список із десяти бюджетних моделей, які вирізняються високою економічністю.

Машини, що споживають мінімум пального та дозволяють водіям заощаджувати й рідше навідуватися на заправки, стали об'єктом дослідження фахівців Motor1.

Усі моделі, представлені в рейтингу 2025 року, вирізняються доступною ціною. Крім того, серед них легко знайти варіанти, що відповідають найрізноманітнішим запитам покупців.

Найекономніші бензинові моделі:

Peugeot 208;

Suzuki Swift 1.2;

Fiat Panda 1.0.

Найекономніші дизелі:

BMW 118 d;

Mercedes GLB 200 d;

Skoda Kodiaq 2.0 TDI.

Найбільш економні гібриди:

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;

Volkswagen Tiguan 1.5 TSI eHybrid;

Audi A3 Sportback 45 TFSI e;

Jaecoo 7 Super Hybrid.

