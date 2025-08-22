Украинцам готовят новые платежки за воду: когда ожидать повышения цены

В Украине планируется пересмотр тарифов на водоснабжение, поскольку большинство водоканалов работают в убыток. Это может привести к увеличению сумм в платежках граждан.

Когда именно ожидать изменения и насколько они будут ощутимы – читайте в материале UAportal. Глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк в комментарии для 24 канала сообщил, что повышение тарифов на воду может оказаться достаточно значительным.

Он подчеркнул, что тарифы на водоснабжение остаются неизменными уже много лет, из-за чего водоканалы работают с убытками. Среди главных факторов:

высокая стоимость электроэнергии;

до 50% потерь воды в результате изношенных сетей.

Именно поэтому стоимость услуги может увеличиться в несколько раз. В то же время, точные сроки пересмотра тарифов пока не определены, ведь решение будут принимать местные органы власти совместно с НКРЭКУ.

Подорожают ли другие коммунальные услуги?

Нагорняк подчеркнул, что нет причин для повышения тарифов на электроэнергию и газ. По его словам, тариф на свет остается безубыточным, а "Нефтегаз" даже получает прибыль благодаря разнице между стоимостью импортируемого газа и ценой, установленной для населения.

