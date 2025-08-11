Борг на понад 100 тисяч: хто з українців може отримати несподівану платіжку за газ

Один необдуманий вчинок – і ви ризикуєте залишитися без газу, ще й отримати рахунок на десятки тисяч гривень. Які порушення найчастіше фіксують газові служби – дізнаєтесь нижче.

Найбільше штрафів накладають за самовільне втручання в газову систему. Таке підключення не лише суперечить закону, а й становить серйозну загрозу: витік газу може спричинити отруєння або навіть фатальні наслідки. Про це пише UApirtal із посиланням на "Газправду".

Газовики зауважують, що виявити несанкціоноване підключення досить просто – оператори швидко реагують на раптові коливання обсягів споживання або проводять перевірки на герметичність трубопроводів. Тож приховати втручання не вийде.

Незаконне підключення газу: які наслідки?

У разі виявлення самовільного підключення, споживачу нарахують обсяг газу, який не обліковувався, за період від пів року до двох років – або з моменту придбання нерухомості. У багатьох випадках сума штрафу може перевищити 100 000 гривень.

Газопостачання буде припинено. Відновити його можна лише після повного погашення заборгованості та проходження офіційної процедури підключення. Для цього потрібно буде отримати технічні умови та погодити проєкт до оплати послуг оператора ГРМ.

