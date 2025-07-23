Нафтогаз оновив правила оплати за газ: чому деякі платіжки можуть не зарахувати

Через поширені помилки при оплаті за газ платіж може не надійти до постачальника, і в особовому рахунку споживача з'явиться непогашена заборгованість. Такі ситуації останнім часом трапляються все частіше.

Для уникнення непорозумінь важливо правильно оформлювати платіж. В іншому випадку кошти не будуть зараховані на ваш рахунок. Про це повідомляє "24 Канал", посилаючись на Нафтогаз.

Навіть одна помилкова цифра може спричинити те, що платіж не надійде за адресою, і в наступній платіжці з’явиться заборгованість. Тому, отримавши паперову платіжку, обов’язково перевіряйте наступні дані при оплаті:

номер особового рахунку;

точне найменування отримувача: ГК "Нафтогаз України".

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Як здійснити оплату за газ онлайн

У "Нафтогазі" нагадують про зручні методи онлайн-оплати, які дозволяють уникнути помилок і заощадити час. Платіж можна здійснити:

через особистий кабінет на my.gas.ua;

на сайті gas.ua без реєстрації;

через офіційні чат-боти GASUA у Viber та Telegram.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки доведеться платити за кубометр газу з 1 серпня.

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