Зеленский подписал закон об отпусках военнослужащих: подробности

Президент Владимир Зеленский подписал закон, изменяющий порядок предоставления отпусков для военнослужащих. Теперь им гарантированно будут предоставлять ежегодно 15 дней основного отпуска, тогда как еще 15 дней будут зависеть от возможностей подразделения.

Как пояснил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса, участники боевых действий получат право на дополнительные 14 дней отпуска, ранее недоступные во время действия военного положения.

Кроме того, военнослужащие-контрактники в возрасте 18–24 лет, не имеющие высшего образования и обучающиеся, теперь смогут брать отпуск для сдачи экзаменов.

Новый закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования.

