Зеленський підписав закон про відпустки військовослужбовців: подробиці

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок надання відпусток для військовослужбовців. Відтепер їм гарантовано надаватимуть щороку 15 днів основної відпустки, тоді як ще 15 днів залежатимуть від можливостей підрозділу.

Як пояснив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, учасники бойових дій отримають право на додаткові 14 днів відпустки, які раніше були недоступними під час дії воєнного стану.

Крім того, військовослужбовці-контрактники віком 18–24 років, які не мають вищої освіти й навчаються, тепер матимуть змогу брати відпустку для складання іспитів.

Новий закон набуде чинності через місяць після його офіційного опублікування.

