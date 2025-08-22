Во всем мире дорожает кофе: к каким ценам следует готовиться украинцам

Неожиданные заморозки в Бразилии повлекли за собой резкий рост стоимости арабики – на бирже в Нью-Йорке цена фьючерсов подскочила на 3,3%, до самого высокого уровня за последние два месяца. Аналитики уже предупреждают, что урожай этого года может сократиться до 63,9 миллиона мешков по 60 кг, что на 2,1% меньше, чем в прошлом сезоне.

Такая динамика неизбежно отразится и на цене кофе для украинских потребителей. Об этом отмечает агентство Bloomberg.

В ведущих кофейных регионах Бразилии, Сул-де-Минас и Серрадо, волны холода серьезно повредили плантации, повлекшие тревогу среди производителей.

Специалисты отмечают, что ситуация выходит за пределы текущего сезона. Из-за раннего стресса, который уже проявляется в кофейных деревьях, ожидаются негативные последствия для урожая 2026 года.

"Инвесторы видят риски двойного удара – уменьшение предложения в этом году и возможные проблемы в следующем. Это создает нервозность на рынке", – комментирует аналитик.

Самый ликвидный фьючерсный контракт на арабику подскочил на 2,6%, продолжив пятидневную волну роста – самую длинную с апреля. Эксперты рынка связывают этот импульс не только с погодными угрозами, но и с массовым закрытием коротких позиций. Между тем объемы торгов уменьшаются, что может усилить волатильность на рынке.

По оценкам Coffee Trading Academy, в сезоне 2025–2026 годов мировой сбор кофе (арабика и робуста) составит примерно 63,9 млн 60-килограммовых мешков – это на 2,1% меньше по сравнению с прошлым годом. На динамику рынка также влияют геополитические факторы, которые добавляют неопределенности в общую картину.

США, один из ключевых импортеров кофе из Бразилии, ввели 50-процентную пошлину на поставки, что существенно меняет динамику рынка. Американские обжарщики теперь сдержанно относятся к новым сделкам с бразильскими поставщиками, что еще больше ограничивает доступность продукта.

"Даже несмотря на рост цен, производители не спешат выходить с большими объемами на продажу. Это создает ощутимый дефицит, особенно для США", – комментирует ситуацию брокер из Минас-Жерайс Тьяго Казарини.

Украина хоть и не участвует в биржевых торгах кофе напрямую, все же испытывает глобальные колебания из-за импорта. За прошлый год стоимость кофе выросла почти на 70%, а с начала 2025-го прибавила еще более 8%. Учитывая новые торговые барьеры и общую нестабильность, можно ожидать дальнейшего роста цен и на украинском рынке.

