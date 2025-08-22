У всьому світі дорожчає кава: до яких цін слід готуватись українцям

Несподівані заморозки в Бразилії спричинили різке зростання вартості арабіки – на біржі в Нью-Йорку ціна ф’ючерсів підскочила на 3,3%, до найвищого рівня за останні два місяці. Аналітики вже попереджають, що цьогорічний урожай може скоротитися до 63,9 мільйона мішків по 60 кг, що на 2,1% менше, ніж минулого сезону.

Така динаміка неминуче позначиться і на вартості кави для українських споживачів. Про це зазначає агенція Bloomberg.

У провідних кавових регіонах Бразилії, Сул-де-Мінас і Серрадо, хвилі холоду серйозно пошкодили плантації, спричинивши тривогу серед виробників.

Фахівці наголошують, що ситуація виходить за межі поточного сезону. Через ранній стрес, який вже проявляється у кавових деревах, очікуються негативні наслідки для врожаю 2026 року.

"Інвестори бачать ризики подвійного удару – зменшення пропозиції цього року та ймовірні проблеми наступного. Це створює нервозність на ринку", – коментує аналітик.

Найліквідніший ф'ючерсний контракт на арабіку підскочив на 2,6%, продовживши п’ятиденну хвилю зростання – найдовшу з квітня. Експерти ринку пов’язують цей імпульс не лише з погодними загрозами, а й із масовим закриттям коротких позицій. Тим часом обсяги торгів зменшуються, що може посилити волатильність на ринку.

За оцінками Coffee Trading Academy, у сезоні 2025–2026 років світовий збір кави (арабіка та робуста) складе приблизно 63,9 млн 60-кілограмових мішків – це на 2,1% менше порівняно з минулим роком. На динаміку ринку також впливають геополітичні чинники, що додають невизначеності до загальної картини.

США, один із ключових імпортерів кави з Бразилії, ввели 50-відсоткове мито на поставки, що суттєво змінює динаміку ринку. Американські обсмажувачі тепер стримано ставляться до нових угод із бразильськими постачальниками, що ще більше обмежує доступність продукту.

"Навіть попри зростання цін, виробники не поспішають виходити з великими обсягами на продаж. Це створює відчутний дефіцит, особливо для США", – коментує ситуацію брокер з Мінас-Жерайс Тьяго Казаріні.

Україна хоч і не бере участі у біржових торгах кавою напряму, все ж відчуває глобальні коливання через імпорт. За минулий рік вартість кави зросла майже на 70%, а з початку 2025-го додала ще понад 8%. Враховуючи нові торговельні бар’єри та загальну нестабільність, можна очікувати подальше зростання цін і на українському ринку.

