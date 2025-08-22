Резкое похолодание и дожди: прогноз погоды в Украине на 23-24 августа

Конец недели в Украине ознаменуется резким изменением погоды: в течение трех дней по стране прокатится волна сильных ливней с грозами, которые утихнут только в воскресенье, 24 августа.

Об этом свидетельствуют данные метеосервиса Ventusky. В субботу, 23 августа, грозовой фронт сместится в центр, север и частично восток страны. Здесь температура снизится до +18...+21, в то время как на крайнем востоке еще сохранится жара до +31...+33 градусов. Утром ливни и грозы накроют Днепропетровскую, Полтавскую, Кировоградскую, Харьковскую области и южный регион, а к вечеру осадки распространятся на Запорожскую и Луганскую области.

Воскресенье, 24 августа, пройдет под влиянием холодного атмосферного фронта. Ночью температура опустится до +10…+11, днем максимальные показатели составят +21…+23 градуса. Дожди с грозами сохранятся, особенно в западных областях, где они будут сильными.

