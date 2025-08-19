Суха та тепла погода зберігається: прогноз погоди в Україні на 20 серпня

У середу, 20 серпня, в Україні очікується суха й тепла погода. Денна температура становитиме від +23 до +28 градусів, а на півдні та південному сході — від +25 до +30.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко. У Києві погодні умови будуть подібними: без опадів, температура близько +24 градусів.

За словами Діденко, з 21 серпня дощі почнуться у західних областях, а 22–23 серпня атмосферний фронт охопить майже всю країну, за винятком південних регіонів. Місцями можливі грози.

"У середині тижня температура знову підвищиться", — зазначила синоптикиня.

На День Незалежності, 24 серпня, прогнозується сонячна погода по всій Україні: вдень +19+24, на півдні та сході — +24+29, у західних областях прохолодніше — від +16 до +20 градусів.

