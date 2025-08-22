Різке похолодання та дощі: прогноз погоди в Україні на 23-24 серпня

Кінець тижня в Україні ознаменується різкою зміною погоди: протягом трьох днів країною прокотиться хвиля сильних злив із грозами, які вщухнуть лише у неділю, 24 серпня.

Про це свідчать дані метеосервісу Ventusky. У суботу, 23 серпня, грозовий фронт зміститься в центр, північ і частково схід країни. Тут температура знизиться до +18...+21, тоді як на крайньому сході ще збережеться спека до +31...+33 градусів. Вранці зливи та грози накриють Дніпропетровську, Полтавську, Кіровоградську, Харківську області та південний регіон, а до вечора опади поширяться на Запорізьку та Луганську області.

Неділя, 24 серпня, пройде під впливом холодного атмосферного фронту. Вночі температура опуститься до +10...+11, вдень максимальні показники становитимуть +21...+23 градуси. Дощі з грозами збережуться, особливо у західних областях, де місцями вони будуть сильними.

