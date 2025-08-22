Рекордный спрос на работников: в какой области Украины больше всего предложений и кого ищут

В течение первых семи месяцев 2025 года служба занятости обнародовала более 265 тысяч предложений работы, из которых больше всего пришлось на Львовскую область – почти 36 тысяч вакансий. Наиболее востребованы специалисты – продавцы, менеджеры по продажам, строители, медицинские работники и водители.

По информации Государственной службы занятости, новую работу получили около 136 тысяч граждан. Специалисты отмечают, что эти данные свидетельствуют о заметной активности рынка труда даже в непростое для страны время.

Львовский областной центр занятости предложил больше всего вакансий в стране – около 13,4% от всех предложений, что равняется почти 36 тысячам рабочих мест. В то же время, лучшие результаты по фактическому трудоустройству показала Днепропетровская область: более 13 тысяч человек нашли работу, которая составляет около 10% от общего количества закрытых вакансий.

В среднем на заполнение рабочего места потребовалось 15 дней. Однако в отдельных регионах этот процесс проходил значительно быстрее: в Донецкой области вакансии закрывались за 7 дней, в Запорожской и Винницкой – за 10, а в Харьковской и Черкасской – в среднем за 11 дней.

Если рассматривать соотношение закрытых вакансий к общему количеству предложений, то лидером является Донецкая область с показателем 83%. Далее следуют Ивано-Франковская область – 75% и Винницкая – 69%.

Согласно данным одного из ведущих кадровых порталов, наибольший спрос работодателей сосредоточен в сфере торговли – в частности, продавцов, консультантов и менеджеров по продажам. В то же время активно ищут специалистов в области маркетинга и рекламы, транспорта и логистики, промышленности и производства. Значительную часть предложений формируют вакансии рабочих профессий – тех, кто занимается строительством, восстановлением, изготовлением продукции или оказывает услуги клиентам.

Во Львовской области больше нуждаются врачей, медсестер, инженеров, бухгалтеров, менеджеров, педагогов, водителей, охранников и особенно строителей. В регионы с высоким спросом на работников также входят Киевская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая области, а также сама столица.

