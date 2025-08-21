Українцям без вищої освіти пропонують високі зарплати: які фахівці отримують від 50 тис. грн

В Україні окремі професії, які не потребують диплома про вищу освіту, можуть приносити понад 50 000 гривень щомісяця. Найбільше шансів на такий заробіток мають автомалярі, рієлтори та водії – попит на їхні послуги стабільно високий.

Згідно з даними одного з провідних кадрових порталів, середня зарплата автомаляра в Україні нині становить приблизно 57 500 гривень. Це на 28% більше, ніж було у серпні минулого року – професія демонструє стабільне зростання доходів, пише OBOZ.UA.

У столиці кваліфіковані фахівці можуть розраховувати на оплату близько 70 000 гривень. У більшості оголошень про роботу зазначено, що роботодавці очікують щонайменше рік практичного досвіду.

Автомаляр – це фахівець, який виконує фарбування та відновлення лакофарбового покриття автомобілів. Його обов'язки включають підготовку поверхні до нанесення фарби, а також нанесення ґрунтовки, шпаклівки, фарби і лаку.

Читайте також: Попит на ринку праці після війни: за ким активно полюватимуть роботодавці

Середній дохід рієлтора в Україні нині становить близько 55 тисяч гривень. У Києві ж фахівці цієї сфери можуть розраховувати на зарплату до 80 тисяч – це на 38% більше, ніж було у серпні минулого року. Таку статистику сформовано на основі аналізу 1024 актуальних вакансій, що дозволило визначити медіанний рівень оплати праці.

Середній рівень доходу водія, який здійснює міжнародні перевезення, становить близько 55 тисяч гривень на місяць – це на 10% більше, ніж у серпні минулого року. Цей показник базується на аналізі 1005 актуальних вакансій. У Києві такі фахівці можуть очікувати на 57 500 грн, а у Львові – навіть 62 500 грн.

Працівники бурових установок отримують в середньому 52 500 грн. Основні вимоги, які висувають роботодавці: досвід роботи на бурильному обладнанні, зокрема при бурінні водяних свердловин, а також горизонтальних, вертикальних і похилих шахтних проходок. Освітній рівень – професійно-технічна або середня спеціальна освіта.

За оцінками уряду, впродовж найближчих трьох років рівень заробітної плати в Україні демонструватиме стабільне зростання – приблизно на 5 тисяч гривень щороку. Якщо ці очікування справдяться, то вже у 2028 році середній розмір зарплати в країні може перевищити 39 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, які професії можна доволі швидко опанувати та одразу отримати роботу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!