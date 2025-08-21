Украинцам без высшего образования предлагают высокие зарплаты: какие специалисты получают от 50 тыс. грн

В Украине отдельные профессии, не требующие диплома о высшем образовании, могут приносить более 50 000 гривен ежемесячно. Наибольшие шансы на такой заработок имеют автомаляры, риелторы и водители – спрос на их услуги стабильно высок.

Согласно данным одного из ведущих кадровых порталов, средняя зарплата автомаляра в Украине сейчас составляет примерно 57 500 гривен. Это на 28% больше, чем было в августе прошлого года – профессия демонстрирует стабильный рост доходов, пишет OBOZ.UA.

В столице квалифицированные специалисты могут рассчитывать на оплату около 70 000 гривен. В большинстве объявлений о работе указано, что работодатели ожидают как минимум год практического опыта.

Автомаляр – это специалист, который выполняет покраску и восстановление лакокрасочного покрытия автомобилей. Его обязанности включают подготовку поверхности к нанесению краски, а также нанесение грунтовки, шпаклевки, краски и лака.

Средний доход риелтора в Украине сейчас составляет около 55 тысяч гривен. В Киеве же специалисты этой сферы могут рассчитывать на зарплату до 80 тысяч – это на 38% больше, чем было в августе прошлого года. Такая статистика сформирована на основе анализа 1024 актуальных вакансий, что позволило определить медианный уровень оплаты труда.

Средний уровень дохода водителя, осуществляющего международные перевозки, составляет около 55 тысяч гривен в месяц – это на 10% больше, чем в августе прошлого года. Этот показатель основан на анализе 1005 актуальных вакансий. В Киеве такие специалисты могут рассчитывать на 57 500 грн, а во Львове – даже 62 500 грн.

Работники буровых установок получают в среднем 52 500 грн. Основные требования, которые предъявляют работодатели: опыт работы на бурильном оборудовании, в частности при бурении водяных скважин, а также горизонтальных, вертикальных и наклонных шахтных проходках. Уровень образования – профессионально-техническое или среднее специальное образование.

По оценкам правительства, в течение ближайших трех лет уровень заработной платы в Украине будет демонстрировать стабильный рост – примерно на 5 тысяч гривен ежегодно. Если эти ожидания оправдаются, то уже в 2028 году средний размер зарплаты в стране может превысить 39 тысяч гривен.

