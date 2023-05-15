Как навсегда избавиться от моли дома: 5 эффективных самодельных ловушек

Настоящим кухонным ужасом есть маленькие насекомые, очень быстро проникающие в упаковки с мукой и макаронами. Миль очень быстро размножается, а самки могут откладывать до 400 яиц.

Однако есть действенные способы – специальные ловушки для моли, которые можно сделать собственноручно. Об этом пишет Sante+.

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Жизненный цикл этих пищевых молей проходит несколько этапов: от серовато-белых яиц до личинок, которые могут быть розового, коричневого или зеленого цвета. Потом уже полноценная и здоровая моль. О том, что в вашем доме эти вредители, свидетельствуют небольшие липкие паутинки на продуктах и пакетах.

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Если же вы заметили уже взрослые моли коричневого или красного оттенка, то, вероятно, их уже много. С кухни они будут перемещаться в другие комнаты дома.

Как навсегда избавиться от пищевой моли с помощью самодельных ловушек

В первую очередь начните с очистки кухни, тщательно помойте шкафы, буфеты и кладовые. Проверяйте все пищевые продукты, особенно в поисках взрослых особей и личинок (маленьких червей) на упаковках пищевых продуктов и их сетках.

Больше моль любит зерновые продукты, как мука и макароны. Однако насекомые могут завестись и в специях или других крупах.

Зараженные продукты лучше выбросить, а места их хранения следует хорошо помыть, вынимая полки, залезая в труднодоступные места и углы. Лучше всего использовать уксус или мыльный раствор. После этого храните крупу в специальных банках, которые будут герметично закрываться.

Теперь подробнее о ловушках для моли:

1. Клеевые ловушки на основе феромонов. Этот способ привлечет самок и не позволит им размножаться.

Просто наклейте эти наклейки в свой амбар или на дверцу зараженных шкафов примерно на 8 недель. Результаты увидите почти мгновенно.

2. Вазелиновая ловушка. Эта техника похожа на трюк с феромонной ловушкой. Разница в том, что вы можете приготовить его самостоятельно дома. Следуйте следующим шагам:

Вырежьте резаком кусок картона шириной от 8 до 13 см и длиной от 20 до 30 см. Согните кусок картона пополам, чтобы получить форму палатки. Нанесите слой вазелина на внутреннюю часть палатки. Продукт выполняет роль своеобразного клея. Затем поместите феромон на картон, который можно приобрести в Интернете или в специализированных магазинах. Поставьте его в место, где часто бывает моль.

Цель этой ловушки – нарушить цикл спаривания этих летающих насекомых. Таким образом, самцы окажутся в ловушке внутри и застревают в слое вазелина. Через несколько дней проверьте ловушку, регулярно заменяя коробки.

3. Ловушка яблочного уксуса. Одной из самых простых в создании ловушек является ловушка с яблочным уксусом. Вам понадобится небольшая миска или банка, бутылка яблочного уксуса, жидкость для мытья, полиэтиленовая пленка.

Наполните миску на ⅔ яблочным уксусом. Добавьте в емкость несколько капель жидкости для мытья посуды, прежде чем все перемешать чайной ложкой. Накройте миску полиэтиленовой пленкой, которую закрепите на миске резинкой. Так вы сможете предотвратить побег моли, который окажется в ловушке. Проткните несколько отверстий в тонкой пластиковой упаковке. Разместите ловушку вблизи пищевых продуктов, привлекающих моль.

4. Медовая ловушка. Мед также можно использовать в качестве приманки для ловли пищевой моли.

В большую емкость налейте две-три столовых ложки меда. Вырежьте полоску картона шириной 2,5 см и длиной 7,5 см. Сложите полоску вдоль пополам и сделайте небольшое отверстие внутри загнутого края. Перед тем как вставить шнурок в проем, сделайте петлю. Смочите полоску в меде, держа ее за нить. После того, как лист будет покрыт медом, поместите его в виде палатки на емкость, наполненную медом. Сладкий аромат меда привлечет моль к ловушке. После контакта с медом они останутся внутри.

5. Световая ловушка. Пищевая моль путешествует ночью и ее естественно привлекает яркий свет. Вы можете заманить их, используя следующий метод:

Наполните банку или прозрачную емкость на ⅔ водой. Добавьте несколько капель моющего средства. Блюдо поставьте на источник яркого света. Этот свет должен гореть всю ночь, а все остальные должны быть выключены. Летая вокруг света, ночные бабочки неизбежно погружаются в эту мыльную воду и застревают внутри емкости. Хорошая новость состоит в том, что это решение работает как для моли, так и для мух и комаров.

Напомним, что белокрылка представляет опасность для многих растений, но особенно опасна для капусты. Вредитель повреждает листья и может уничтожить урожай в короткие сроки. В борьбе с ней хорошо помогают народные средства – какие именно подскажет UaPortal.

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