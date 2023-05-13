Хозяйственное мыло и чеснок: как бороться с капустной белокрылкой

Белокрылка представляет опасность для многих растений, но особенно опасна для капусты. Вредитель повреждает листья и может уничтожить урожай в короткие сроки. В борьбе с ней хорошо помогают народные средства – какие именно подскажет UaPortal.

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Хозяйственное мыло

Если вы заметили появление белокрылки, обработайте капусту смесью из 200 г хозяйственного мыла, 150 г каустической соды и 10 л воды. Раствор следует применять длительное время, каждые 2 – 3 дня.

Чесночный настой

Настой чеснока резко пахнет, что не нравится вредителю. Для приготовления раствора возьмите 10 головок чеснока, измельчите их и залейте 5 л воды. Варите на небольшом огне 2 часа. Дождитесь охлаждения и опрыскивайте капусту каждые 7 дней.

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