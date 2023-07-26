Блогерка поділилась рецептом консервованих огірків: на смак, як з бургера у McDonald's (відео)

Консервовані огірки – одна з найпопулярніших закусок на українському столі. Досвідчені господині мають свої секрети, як зробити консервацію неймовірно смачною.

Блогерка Наталія Нерябова у Tiktok поділилась рецептом консервованих огірків. За її словами, смак буде такий самий, як в овочів у бургері з McDonald's.

За її рецептом, на 1 кг огірків знадобляться:

2 ст. ложки солі;

300 мл яблучного оцту;

1 ст. ложка французької гірчиці;

1 ст. ложка куркуми;

1 стакан цукру.

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Спочатку потрібно нарізати огірки на кружальця середньої товщини. Овочі треба посипати сіллю, перемішати та залишити на три години.

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У каструлі треба змішати оцет, гірчицю, куркуму та цукор. Отриману суміш необхідно перемішати та довести до кипіння.

Коли маринад закипить, варто додати огірки. Після цього суміш має кипіти ще 5-7 хвилин. Отримані огірки з маринадом треба закатати у стерилізовані банки.

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