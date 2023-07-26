Блогер поделилась рецептом консервированных огурцов: по вкусу, как из бургера в McDonald's (видео)

Консервированные огурцы – одна из популярнейших закусок на украинском столе. У опытных хозяек есть свои секреты, как сделать консервацию невероятно вкусной.

Блоггер Наталья Нерябова в Tiktok поделилась рецептом консервированных огурцов. По ее словам, вкус будет такой же, как у овощей в бургере из McDonald's.

По ее рецепту, на 1 кг огурцов понадобятся:

2 ст. ложки соли;

300 мл яблочного уксуса;

1 ст. ложка французской горчицы;

1 ст. ложка куркумы;

1 стакан сахара.

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Сначала нужно нарезать огурцы на кружочки средней толщины. Овощи посыпать солью, перемешать и оставить на три часа.

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В кастрюле нужно смешать уксус, горчицу, куркуму и сахар. Получившуюся смесь необходимо перемешать и довести до кипения.

Когда маринад закипит, следует добавить огурцы. После этого смесь должна кипеть еще 5-7 минут. Полученные огурцы с маринадом следует закатать в стерилизованные банки.

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