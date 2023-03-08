Блогерка, якій одесити збирали на протез, радіє, що втекла на росію (відео)

Відома одеська бігунка Тетяна Воротіліна потрапила у черговий скандал. Спортсменка, яка прославилась в Україні завдяки участі у марафонах із протезом на одній нозі, переїхала на росію.

За її словами, вона дуже щаслива цьому. Відповідне відео Воротіліна оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Одеситка опублікувала відео, в якому розповідає, що серед всіх країн світу обрала саме рф, тому що там гарне ставлення до людей та просунута медицина. Вона зазначила, що на росії їй також запропонували вигідну співпрацю.

Відео дня

Додамо, це не перший скандал за участі Воротіліної. Раніше вона заявила про українців, як про "нацистів, які утискали її права" та "8 років бомбили Донбас".

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Тетяна Воротіліна – майстриня спорту з тенісу, тренерка та реабілітологиня. Шість років тому жінка у страшній аварії втратила одну ногу. Після цього їй встановили протез, з яким спортсменка продовжила вести активний спосіб життя.

Примітно, що на протез збирали кошти мешканці Одеси. Спортсменка тоді була дуже вдячна небайдужим українцям.

Влітку 2022 року Тетяна вийшла заміж, а восени разом з чоловіком виїхала за кордон. Невдовзі після цього запостила у соцмережі рекомендацію, "як чоловікові призовного віку виїхати з України під час війни".

Воротіліна також заявляла, що працюватиме з росіянами – вони зможуть купити її курс по реабілітації.

Раніше, Василь Ломаченко опублікував фото, де прислуговує митрополиту Луці, проти якого РНБО ввела санкції. Також боксер хизувався прислужництвом церкві московського патріархату.

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