Блогерка назвала фрукт, який допомагає заснути за лічені хвилини

Хоча є багато факторів, які можуть впливати на сон, інколи людям просто не вдається заснути. Блогерка переконує, що це можна виправити, якщо перед сном з'їсти один фрукт.

У TikTok 21-річна Емма Лі заявила, що вживання ананаса перед сном допомогло їй швидше заснути та спати набагато глибше, ніж раніше. Вона пояснила, що фрукти збільшують виробництво мелатоніну, гормону сну, в організмі.

Макс Кірстен, тренер зі сну та постійний експерт Panda London підтвердив, що це правда. За його словами, вживання ананасів або вживання свіжого ананасового соку перед сном підвищує рівень маркерів мелатоніну в мозку на 266 відсотків.

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"Триптофан (амінокислота, яка міститься в ананасі) природним чином підвищує рівень мелатоніну (гормон, який сигналізує про початок сну) і рівень серотоніну в мозку, викликаючи відчуття заспокоєння, сонливості та розслаблення", – зазначив він.

Крім того, що ананас підвищує рівень мелатоніну, він має високий вміст води, що забезпечує нормальне функціонування організму під час сну. Ананас також має протизапальні властивості, допомагаючи полегшити будь-який біль.

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