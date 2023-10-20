Блоггер назвала фрукт, который помогает заснуть в считанные минуты

Хотя есть много факторов, которые могут влиять на сон, иногда просто не удается уснуть. Блоггер убеждает, что это можно исправить, если перед сном съесть один фрукт.

В TikTok 21-летняя Эмма Ли заявила, что употребление ананаса перед сном помогло ей поскорее заснуть и спать гораздо глубже, чем раньше. Она объяснила, что фрукты увеличивают производство мелатонина, гормона сна в организме.

Макс Кирстен, тренер по сну и постоянный эксперт Panda London подтвердил, что это правда. По его словам, употребление ананасов или употребление свежего ананасового сока перед сном повышает уровень маркеров мелатонина в мозге на 266 процентов.

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"Триптофан (аминокислота, содержащаяся в ананасе) естественным образом повышает уровень мелатонина (гормон, сигнализирующий о начале сна) и уровень серотонина в мозге, вызывая чувство успокоения, сонливости и расслабления", – отметил он.

Кроме того, что ананас повышает уровень мелатонина, он обладает высоким содержанием воды, что обеспечивает нормальное функционирование организма во время сна. Ананас также обладает противовоспалительными свойствами, помогая облегчить любую боль.

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