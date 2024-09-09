Бойовий робопес: українські військові показали відео унікальної розробки на фронті

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовані кадри застосування дрона-робопса українськими військовими.

Оператор роботизованого пса поділився інформацією про його функціональні можливості та звернув увагу на важливі переваги, що з'являються завдяки застосуванню новітніх технологій у ході бойових операцій. Про це пише Цензор.НЕТ.

"Загалом, це собака-розвідник. Вона може працювати у лісі, міській забудові. Окрім цього, вона може керуватися оператором або працювати за маршрутом. У неї дуже маленька силуетність і її майже не видно. У лісі ми її закамуфлювали камуфляжную тканиною, а якщо працювати у міській забудові, то на неї можна навісити все, що завгодно. При цьому вона буде активована і зніматиме все, що навколо. Вона може доставляти вантажі, приміром, пацанам заблокованим – набої чи гранати, яких не вистачає на позиції. Загалом, цей виріб – база, у яку можна інтегрувати усе, що зараз актуально", – розповів український військовий.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Сили оборони України почали застосовувати інноваційну тактику у війні проти російських окупантів. Військові почали використовувати безпілотні літальні апарати (БПЛА) FPV, оснащені запалювальною сумішшю, які в народі отримали назву "дрони-дракони".

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