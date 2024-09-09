Боевой робопес: украинские военные показали видео уникальной разработки на фронте

В сети появилось видео, на котором зафиксированы кадры применения дрона-робопса украинскими военными.

Оператор роботизированного пса поделился информацией о его функциональных возможностях и обратил внимание на важные преимущества, которые появляются благодаря применению новейших технологий в ходе боевых операций. Об этом пишет Цензор.НЕТ.

"В общем, это собака-разведчик. Она может работать в лесу, городской застройке. Кроме этого, она может управляться оператором или работать по маршруту. У нее очень маленькая силуэтность и ее почти не видно. В лесу мы ее закамуфлировали камуфляжной тканью, а если работать в городской застройке, то на нее можно навесить все, что угодно. При этом она будет активирована и будет снимать все, что вокруг. Она может доставлять грузы, например, пацанам заблокированным - патроны или гранаты, которых не хватает на позиции. В общем, это изделие - база, в которую можно интегрировать все, что сейчас актуально", – рассказал украинский военный.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Силы обороны Украины начали применять инновационную тактику в войне против российских оккупантов. Военные начали использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) FPV, оснащенные зажигательной смесью, которые в народе получили название "дроны-драконы".

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