Бої в Курській області рф: воїни ССО показали, як провели вдале знешкодження окупантів (відео)

Воїни Сил спеціальних операцій України працюють на ворожій території, а саме – на території Курської області росії. Днями там було здійснено вдалу засідку під час чого Українським військовим вдалося знешкодити часину російських солдатів, що перебували на позиціях.

У Командуванні ССО показали кадри спецоперації. На них можна побачити, як українські бійці у повному спорядженні в туман на надувному човні перепливають водойму та дістаються позицій, де перебували російські солдати.

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Завдяки вдалій засідці на ворога було ліквідовано одного російського бойовика, ще двох – поранено. Про втрати ворога бійці ССО дізналися з аудіоперехоплення. Один з російських солдатів докладав командуванню, що необхідно забрати тіло полеглого та поранених. Щоправда, він назвав своїх побратимів "шмурдяком".

Бійці ССО знешкодили окупантів на Курщині. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/usofcom

Бійці ССО знешкодили окупантів на Курщині. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/usofcom

Бійці ССО знешкодили окупантів на Курщині. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/usofcom

Бійці ССО знешкодили окупантів на Курщині. Джерело: Скриншот з відео facebook.com/usofcom

"Це відео зняте в Курській області - одна з небагатьох можливостей побачити зсередини, як працюють наші бойові групи на території противника. Під час роботи на Курщині воїни одного з підрозділів Сил спеціальних операцій організували засідку на бійців противника. Результатом цієї роботи став один знищений російський солдат і двоє поранених. Бойова група ССпО України виконавши завдання відступила без втрат", – йдеться у повідомленні командування ССО.

Нагадаємо, на Покровському напрямку фронту нацгвардійці "викрали" танк Т-72 російської армії.

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