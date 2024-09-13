Бои в Курской области рф: воины ССО показали, как провели удачное обезвреживание оккупантов (видео)

Воины Сил специальных операций Украины работают на вражеской территории, а именно – на территории Курской области россии. На днях там была осуществлена удачная засада, во время которой украинским военным удалось обезвредить время находившихся на позициях российских солдат.

В Командовании ССО показали кадры спецоперации. На них можно увидеть, как украинские бойцы в полном снаряжении в туман на надувной лодке переплывают водоем и добираются до позиций, где находились российские солдаты.

Также вас заинтересует: Серьезные потери: на Курщине HIMARS нанес удар по скоплению оккупантов вблизи реки Сейм (видео)

Благодаря удачной засаде на врага был ликвидирован один российский боевик, еще двое - ранены. О потерях врага бойцы ССО узнали по аудиоперехвату. Один из русских солдат докладывал командованию, что необходимо унести тело павшего и раненых. Правда, он назвал своих собратьев "шмурдяком".

Бойцы ССО обезвредили оккупантов на Курщине. Источник: Скриншот с видео facebook.com/usofcom

Бойцы ССО обезвредили оккупантов на Курщине. Источник: Скриншот с видео facebook.com/usofcom

Бойцы ССО обезвредили оккупантов на Курщине. Источник: Скриншот с видео facebook.com/usofcom

Бойцы ССО обезвредили оккупантов на Курщине. Источник: Скриншот с видео facebook.com/usofcom

"Это видео снято в Курской области – одна из немногих возможностей увидеть изнутри, как работают наши боевые группы на территории противника. Во время работы на Курщине воины одного из подразделений Сил специальных операций организовали засаду на бойцов противника. Результатом этой работы стал один уничтожен российский солдат, двое получили ранения. Боевая группа ССпО Украины выполнив задание отступила без потерь", – говорится в сообщении командования ССО.

Напомним, на Покровском направлении фронта нацгвардейцы "угнали" танк Т-72 российской армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!