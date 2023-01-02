Бійці 10 ОГШБр показали відео, як викурюють окупантів з нір

Українські захисники з дрона помітили окупанта, який переховувався у виритій "норі", прикритій чорним поліетиленовим пакетом. Вони змусили його залишити схованку та тікати від помсти.

Відео, як окупанта викурили з його нори, з'явилося у мережі. Ним поділилися бійці окремого гірсько-штурмового батальйону Десятої окремої гірсько-штурмової бригади (10 ОГШБр).

Коли російський солдат помітив дрон, він почав відстрілюватися від нього з автомата. Потім він поповз під дерево, яке знаходилося біля самого окопу, спробував знову поцілити у безпілотник, проте не зміг побороти влучних операторів дрона.

Відео дня

Пропонуємо вам згадати, як бійці ЗСУ скинули "подарунок" окупантам у їхні окопи. Українські оператори дронів спрацювали просто неймовірно, оскільки влучання було надзвичайно професійним та влучним.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжують нищити ворога та його техніку. Нещодавно у мережі показали, як українські гармаші знищили колону російських вантажівок, яка підвозила боєкомплекти.

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