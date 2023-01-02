Бойцы 10 ОГШБр показали видео, как выкуривают оккупантов из нор

Украинские защитники из дрона заметили скрывавшегося в вырытой "норе" оккупанта, прикрытой черным полиэтиленовым пакетом. Они заставили его покинуть тайник и бежать от мести.

Видео, как оккупанта выкурили из его норы, появилось в сети. Им поделились бойцы отдельного горно-штурмового батальона Десятой отдельной горно-штурмовой бригады (10 ОГШБр).

Когда российский солдат заметил дрон, он начал отстреливаться из автомата. Затем он пополз под находившееся у самого окопа дерево, попытался снова попасть в беспилотник, однако не смог побороть метких операторов дрона.

Видео дня

Предлагаем вам вспомнить, как бойцы ВСУ сбросили "подарок" оккупантам в их окопы. Украинские операторы дронов сработали просто невероятно, поскольку попадание было чрезвычайно профессиональным и метким.

Напомним, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага и его технику. Недавно в сети показали, как украинские пушкари уничтожили колонну российских грузовиков, подвозивших боекомплекты.

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