Бійці 30-ї бригади ліквідували схованку з окупантами з дрона (відео)

Українські військові знешкодили двох окупантів, які намагалися облаштувати собі позицію. Для цього захисники України скинули з безпілотника гранату.

Знищенням ворожої позиції займалися бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького. Відео оприлюднили на сторінці ОМБр у Facebook.

"Розміщення на нашій землі – вибухонебезпечно для окупантів", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили українські військові, ліквідація ворогів відбулася у районі Бахмута.

Читайте також: Нацгвардійці знищили мінометні розрахунки ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку

Відео дня

На відео можна побачити, як двоє окупантів намагаються обладнати позицію. Наступної миті безпілотник скидає гранату прямо на голови ворогів.

Внаслідок вибуху один з росіян, схоже, отримав контузію. Він лежить на землі та намагається натягнути шолома на голову, який трохи злетів.

Інший окупант намагається підібратися до побратима, але не може встати на ноги, тому котиться землею.

Інформації щодо того, чи загинули вороги, немає. Точний час та місце не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ за одну ніч "мінуснули" десять російських танків та один бронетранспортер.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!