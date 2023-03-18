Нацгвардійці знищили мінометні розрахунки ПВК "Вагнер" на Бахмутському напрямку (відео)

Бійці Національної гвардії продовжують ліквідовувати окупантів на Бахмутському напрямку. Зокрема нещодавно бригада "Спартан" знищила мінометні розрахунки ПВК "Вагнер".

Відео опублікували у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ". Нацгвардійці залучилися підтримкою аеророзвідників.

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Зазначається, що знищення мінометних розрахунків ворога було здійснено на Бахмутському напрямку.

"Бойовики здійснили обстріл позицій гвардійців з мінометів калібру 82 мм, проте у відповідь мінометний розрахунок бригади завдав нищівного удару мінометом 120 калібру", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ворожу ціль знайшли за допомогою аеророзвідки бригади "Спартан", які скоригували удар.

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Нагадаємо, що українські військові продовжують наближати перемогу України, насипаючи окупантам свинцю. Так, ворожі позиції обстріляли зенітники 5 Окремої штурмової бригади та зафіксували все на відео.

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